Житель Лямбирского района повредил автомобиль незнакомого человека

В Саранске житель Лямбирского района повредил чужой автомобиль.

В июне нынешнего года 27-летний житель села Берсеневка Лямбирского района, находясь в Саранске, в ночное время суток шел по улице, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, и обратил внимание на припаркованный автомобиль. Молодой человек забрался на крышу транспортного средства и несколько раз прыгнул. Затем парень, потеряв равновесие, упал и разбил лобовое стекло. Разозлившись из-за падения, молодой человек оторвал правое боковое зеркало автомобиля.

Спустя некоторое время парень был задержан сотрудниками полиции. Молодой человек не смог назвать причины своего противозаконного поведения, сославшись на то, что не осознавала совершаемые действия из-за сильного опьянения.

В отношении жителя Лямбирского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф