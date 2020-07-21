В Мордовии полицейские и общественники провели мероприятие по предупреждению ситуаций, связанных с исчезновением детей

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями общественности провели профилактическое мероприятие по предупреждению ситуаций, связанных с исчезновением детей.

В рамках указанного мероприятия сотрудники полиции и члены общественной организации «Поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН» раздавали гражданам памятки и объясняли родителям и их детям простые правила, которые следует соблюдать, если ребенок потеряется.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф