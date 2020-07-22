В Темниковском районе осудили любительницу пьяных поездок

В Темниковском районе суд вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы, которая повторно села за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В марте нынешнего года 26-летняя гражданка была лишена водительского удостоверения на 1 год и 6 месяцев, а также оштрафована на 30 тыс. рублей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В конце мая текущего года девушка, выпив литр пива, села за руль своего автомобиля марки ВАЗ-21065, проигнорировав упомянутое судебное постановление. Машина нарушительницы была остановлена стражами порядка.

Решением Темниковского районного суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде 110 часов обязательных работ и лишения водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев.

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Источник: temnikovsky.mor.sudrf.ru