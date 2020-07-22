В Мордовии был зафиксирован рост цен на продовольственные товары

В Мордовии было зафиксировано увеличение стоимости продовольственных товаров.

С начала нынешнего года в республике цены на продовольственные товары выросли на 3,4%. В июне рост стоимости рассматриваемой группы товаров был зафиксирован на уровне 0,4%.

Сильнее всего выросли цены на сливочное масло – 1,1%, сахар-песок – 0,9%, гречку– 0,8%, куриные яйца – 0,7%.

В период с 7 по 13 июля на 0,1% подорожали свинина, мороженая рыба, жирный творог, печенье и хлеб из ржаной муки.

Но также было зафиксировано снижение стоимости пшеничной муки, макаронных изделий, пшена и вермишели.

Также читайте о том, что в Мордовии начал действовать льготный налоговый режим для самозанятых.

Источник: info-rm.com