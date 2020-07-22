Крупнейшую типографию Мордовии выставили на торги

Госкомимущество Мордовии выставило на торги самую крупную типографию республики «Красный Октябрь».

Сообщение о проведении электронного аукциона было опубликовано 20 июля. Площадь здания типографии составляет практически 7,5 тыс. квадратных метров.

В настоящее время в штате типографии числятся 75 сотрудников.

Стоимости выставленного на торги объекта составляет практически 118 млн рублей.

Аукцион начался в 11:00 21 июля, а завершится он в 18:00 18 августа.

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Источник: info-rm.com