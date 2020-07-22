В Пролетарском и Ленинском районах Саранска отключат горячую воду

В Пролетарском и Ленинском районах Саранска практически на две недели будет приостановлена подача горячей воды.

В период с 09:00 27 июля до 24:00 9 августа горячей воды не будет по следующим адресам: Лямбирское шоссе, д. №№5; 5/1; 7; 7а; 11; 13; 19; 21; 23; пр. 60 лет Октября, д. №№3; 5; 9; 11; 11а; 15; 17; 17а; 19; 21; 27; 27а; 29; 31а; 33; 35; 37; 39; 45; 47; 49; 49а; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 87а; 89; 91; 95; 97; 103; 105; 107; 109; 113; 113А; 115; 117; 119; ул. Веселовского, д. №№1; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20/1; 20/2; 22; 22а; 24; 26; 26а; 28; 28а; 30; 32; 36; 38; 40; 42; 42/1; 42/2; 44; 46а; 48а; 50; 56; 58; 58а; 60; 62; 68; 70; 72;72а; 78; 80; 82; 84; ул. Пушкина, д. №№1а; 2; 3/1; 3/2; 3/3; 4; 5; 5а; 5/4; 8; 10; 12; ул. Солнечная, д. №№3; 5; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 9/1; 9/2; 13; 15; 17; 19; 19/1; 19/2; 19/3; ул. Большевистская, д. №№114/1; 122; 124; 126; ул. Васенко, д. №7г.

Подача горячей воды будет приостановлена из-за того, что АО «СаранскТеплоТранс» приступает к проверке тепловых сетей.

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Источник: vestnik-rm.ru