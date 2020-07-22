Знаменитый дуб Мордовии может получить звание «Российское дерево года»

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии сообщило, что в период с 1 мая по 1 октября посредством открытого голосования на сайте программы «Деревья – памятники живой природы» проходит конкурс «Российское дерево года».

Организатором указанного конкурса является НПСА «Здоровый лес». Конкурсантами стали деревья, которые внесены в реестр старовозрастных деревьев России и имеют всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».

От Мордовии заявлено одно из уникальнейших и старейших деревьев на территории региона – Дуб черешчатый, произрастающий в населенном пункте Симкино Большеберезниковсого района.

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Источник: e-mordovia.ru