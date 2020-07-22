В селе Старое Шайгово в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

В селе Старое Шайгово произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 21 июля на улице Строителей. По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла марки «Стелс» из-за невнимательности врезался в автомобиль марки «Шевроле-Клан», который в этот момент не двигался.

Мотоциклист доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф