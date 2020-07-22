В Рузаевке пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Рузаевке по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП с пострадавшим.

Происшествие произошло днём 21 июля возле дома №36, расположенного по адресу – улица Комсомольская. По предварительным данным, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Спектра» в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения отвлекся от управления, в результате чего транспортное средство совершило наезд на препятствие.

Пострадал 60-летний пассажир иномарки. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф