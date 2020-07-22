В Ковылкинском районе 27-летний водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку

В Ковылкинском районе 11-летняя девочка попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 21 июля на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Слободиновка, Красная Пресня, Чекашевы Поляны, Ст. Пшенево и Унуевский Майдан. По информации ГИБДД, 27-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21110, совершил наезд на 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи девочка была отпущена домой.

В нынешнем году 27-летний автомобилист привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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Источник: гибдд.рф