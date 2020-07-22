В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В Саранске в ночь на 21 июля сотрудники ГИБДД на улице Ухтомского остановили автомобиль марки ВАЗ-21124, за рулем которого находился 34-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Днём 21 июля в Ромоданово стражи порядка на улице Генерала Ляпина остановили автомобиль марки УАЗ под управлением пьяного 33-летнего мужчины.

Ранее указанные автомобилисты уже садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф