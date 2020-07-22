По Саранску разъезжал водитель иномарки с поддельными документами

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, водитель которой предъявил подозрительные документы

Днём 21 июля на улице Строительной стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Мазда». Водитель транспортного средства предъявил паспорт и свидетельство о регистрации машины, которые имеют признаки подделки.

На место инцидента была вызвана СОГ ОП №4 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф