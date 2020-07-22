В Мордовии прошел конкурс причесок среди осужденных женщин

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии среди осужденных был проведен конкурс причесок.

Женщины серьезно готовились к конкурсу, ведь именно в данный момент они получили возможность продемонстрировать женственность и очарование.

Группы поддержки с воодушевлением болели за своих участниц и выразили огромное желание как можно чаще проводить подобные мероприятия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su