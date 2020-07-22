В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «Моя спортивная семья»

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошел спортивный конкурс среди семей сотрудников под названием «Моя спортивная семья».

Главными целями и задачами указанного мероприятия стали пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей и их родителей, популяризация физической культуры, укрепление семейных ценностей и традиций.

В рамках спортивного конкурса участники продемонстрировали свои физические и творческие возможности в представлении команды, а также оформили тематический стенд.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su