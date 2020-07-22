Владимир Волков проинспектировал, как ремонтируются дороги в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков 20 июля провел выездные совещания на дорожных объектах Саранска.

На улице Солнечной с участием представителей компании-подрядчика был обсужден план ремонтных работ, к которым планируется приступить в начале следующей недели. В этом году здесь будет проведен ямочный ремонт, а в следующем - капитальный.

Также состоялось обсуждение планов по дальнейшей застройке. Владимир Волков поставил задачу провести необходимую работу по подготовке земельных участков для строительства многоквартирных домов.

На улице 1-й Промышленной ремонтные работы сейчас идут полным ходом, она будет отремонтирована от Лямбирского шоссе до улицы Пролетарской.

В ближайшее время Владимир Волков проведет выездное совещание, на котором будут рассмотрены планы дорожного строительства на следующий год.

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Источник: e-mordovia.ru