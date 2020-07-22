Глава Мордовии провел выездное совещание на улице Фурманова

Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание по вопросам ремонта дороги и замены канализационного коллектора на улице Фурманова.

Ремонт дороги по улице Фурманова осложняется необходимостью замены канализационного коллектора, проходящего непосредственно под дорожным полотном. В будущем будет реализован проект по реконструкции канализационных сетей протяженностью около 7 километров (от улицы Энгельса до Дворца водных видов спорта). Общая стоимость данного проекта, рассчитанного на три года, составляет 636 млн рублей.

Весь проект реконструкции канализационных сетей разбит на восемь этапов, первым из которых станет как раз улица Фурманова. Но если работы по замене коллектора должны начаться уже в скором времени, то проект ремонта дороги, который должен вестись синхронно с реконструкцией канализации, до сих пор не готов. Владимир Волков подверг негативной критике городские власти за медлительность.

В ближайшие годы по улице Фурманова будет продолжено строительство многоквартирных домов, появится детский сад.

Глава республики потребовал от городских властей оперативно подготовить проект планировки территории, чтобы проектно-сметная документация на ремонт дороги по улице Фурманова готовилась с учетом дальнейшей застройки в этом микрорайоне.

Также Владимир Волков поставил задачу обеспечить максимально оперативное взаимодействие всех участников реализации данного проекта.

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Источник: e-mordovia.ru