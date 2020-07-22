Мордовия попала в список лидеров по суточному надою молока от одной коровы

Минсельхоз России сообщает, что суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями в июле составил 50,1 тыс. тонн, что на 3,4% превышает показатель, зафиксированный годом ранее.

Максимальные объемы реализации достигнуты в Татарстане, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской, Нижегородской и Московской областях, Удмуртии и Алтайском крае.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,21 кг, что на 0,74 кг больше, чем годом ранее. Лидерами по данному показателю стали Ленинградская, Пензенская, Калининградская, Липецкая, Кировская, Владимирская, Вологодская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Тульская, Ярославская, Свердловская, Архангельская, Рязанская, Московская, Тюменская и Сахалинская области, Краснодарский край, Мордовия, Марий Эл и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову.

В Мордовии лучшие показатели демонстрируют Кочкуровский, Инсарский и Ичалковский районы. Их показатели составляют свыше 24 кг молока по суточному надою от одной коровы.

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Источник: e-mordovia.ru