Владимир Волков провел прием граждан

Глава Мордовии Владимир Волков 21 июля в режиме видеосвязи провел очередной прием граждан.

К примеру, жительница Ичалковского района обратилась с коллективной просьбой о капитальном ремонте автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Ульянка, Оброчное и Ичалки.

Владимир Волков сообщил, что вопрос ремонта указанной дороги поднимался в наказах избирателей, поэтому просьба людей обязательно будет выполнена.

Рассматриваемый объект будет включен в пятилетнюю программу по приведению автодорог в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты под особый контроль.

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Источник: e-mordovia.ru