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Владимир Волков осмотрел строительство нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы

Владимир Волков осмотрел строительство нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы

Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на строительстве нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы.

Возведение указанного объекта осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», его общая стоимость составляет более 2 млрд рублей, половина этих средств будет направлена на оснащение медицинского учреждения оборудованием последнего поколения.

Главе Мордовии доложили, что в настоящее время на объекте работают две полноценные смены. Нулевой цикл работ практически завершен. Сейчас строители приступают к возведению наземной части здания, общая площадь которого составит около 22 тыс. квадратных метров.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы детализации графика строительно-монтажных работ.

Новый хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы планируется открыть в декабре 2021 года.

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Источник: e-mordovia.ru