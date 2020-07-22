Владимир Волков осмотрел строительство нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы

Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на строительстве нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы.

Возведение указанного объекта осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», его общая стоимость составляет более 2 млрд рублей, половина этих средств будет направлена на оснащение медицинского учреждения оборудованием последнего поколения.

Главе Мордовии доложили, что в настоящее время на объекте работают две полноценные смены. Нулевой цикл работ практически завершен. Сейчас строители приступают к возведению наземной части здания, общая площадь которого составит около 22 тыс. квадратных метров.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы детализации графика строительно-монтажных работ.

Новый хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы планируется открыть в декабре 2021 года.

Также читайте о том, что глава Мордовии провел выездное совещание на улице Фурманова.

Источник: e-mordovia.ru