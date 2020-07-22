В Мордовии пройдет акция «Дорога к школе»

В Мордовии в нынешнем году будет проведена акция под названием «Дорога к школе».

Региональный общественный совет проекта «Безопасные дороги» вместе с республиканским правительством в рамках проведения указанной акции организует мероприятия, направленные на обеспечение территорий вблизи школ дорожной разметкой, лежачими полицейскими и дорожными знаками.

Кроме того, в обязательном порядке будут проведены занятия по изучению ПДД в детских садах и школах Мордовии.

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Источник: vestnik-rm.ru