Мэр Саранска рассказал о планах по ремонту дорог на 2021 год

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев рассказал о планах по ремонту дорог на следующий год.

В настоящее время имеются сметы с заключением экспертизы на 15 дорог по 15 улицам. Они пока что находятся в ненормативном состоянии.

Речь идет о ремонте дорог по улице М. Расковой от улицы Ульянова до проспекта 50 лет Октября, улице Комарова, улице Грузинской и другим адресам.

Общая протяженность дорог, которые включены в предварительный перечень, составляет 11,5 км, стоимость работ равна 198 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru