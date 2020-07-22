В Рузаевке начался прием предложений по благоустройству площади Машиностроителей

Администрация Рузаевки сообщает, что по итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий победила площадь Машиностроителей.

Указанная общественная территория будет благоустраиваться в 2021 году.

Также начался прием предложений от населения по мероприятиям и функциям территории, которые необходимо реализовать на площади Машиностроителей. Предложения можно подать до 13 августа на странице сообщества администрации Рузаевского района в социальной сети (vk.com/ruzaevka_rm) и на региональном портале комфортной городской среды (vmestedelaem.ru).

Также в 15:00 23 июля пройдут общественные обсуждения мероприятий, которые необходимо реализовать во дворе дома №5А, расположенного по улице Менделеева.

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Источник: ruzaevka-rm.ru