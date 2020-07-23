В Рузаевском районе загорелся грузовик

В Рузаевском районе произошло возгорание грузового автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 23 июля. Возле населенного пункта Русские Шебдасы загорелся грузовой автомобиль. Пламя повредило кабину транспортного средства на площади 4 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru