В Мордовии временно изменится расписание движения пригородных поездов

В Мордовии будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов.

Указанные изменения имеют временный характер и связаны с ремонтом на перегоне между Рузаевкой и Зубовой Поляной.

Поезд № 6151, курсирующий между Рузаевкой и Зубовой Поляной, 27, 29 и 31 июля будет следовать на семь минут позже действующего расписания. Из Рузаевки он отправится в 07:45, а в Зубову Поляну прибудет в 10:37.

Поезд № 6155, курсирующий между Саранском и Зубовой Поляной, 31 июля на участке Торбеево — Зубова Поляна будет следовать с разницей в 26 минут относительно текущего расписания. Из Саранска состав отправится в 16:48, в Торбеево прибудет в 19:47, а тронется из данного населенного пункта в 20:14. На конечную станцию поезд должен прибыть в 20:47.

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Источник: mordovmedia.ru