В Саранске обсудили благоустройство дворовых территорий

В администрации Саранска прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В результате проведения электронных аукционов образовалась экономия бюджетных средств, что позволяет включить в адресный перечень для благоустройства дополнительные дворовые территории. В текущем году за счет экономии уже благоустроено 4 двора.

На заседании, прошедшем 9 июля, общественная комиссия проголосовала за благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №5 по Лямбирскому шоссе.

В этом году только в Пролетарском районе Саранска в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 9 дворовых территорий, в целом в Саранске - 25 дворов.

Глава городской администрации Пётр Тултаев заявил, что в этом году, учитывая негативный прошлогодний опыт, благоустройство дворовых территорий из основного перечня многоквартирных домов было выполнено своевременно.

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Источник: adm-saransk.ru