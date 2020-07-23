В Саранске ямочный ремонт дорог будет продолжаться до поздней осени

В Саранске полным ходом идет ямочный ремонт дорог.

Указанные работы ведутся за счет муниципального бюджета.

На первом этапе были заключены контракты на 27 млн рублей. В первую очередь подрядная организация сосредоточилась на магистральных и внутриквартальных дорогах, заездах во дворы.

Мэр Саранска Пётр Тултаев сообщил, что ремонтные работы будут продолжаться до поздней осени.

Из-за высокой потребности в ямочном ремонте в городе рассматривается возможность проведения дополнительных конкурсных процедур на 10 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru