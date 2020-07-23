В Саранске активно проходит санитарная обработка придомовых территорий

В Саранске проводится санитарная обработка придомовых территорий.

Чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, муниципальные предприятия в постоянном режиме обрабатывают дороги, тротуары и общественные пространства хлорсодержащими растворами. В автобусах и троллейбусах несколько раз за смену протираются все контактные поверхности, перед выходом на маршрут проводится санитарная обработка.

С 23 июля во всех микрорайонах Саранска начала работать дезинфекционная группа. Санитарная обработка пройдет в кварталах с плотной жилой застройкой. Хлорсодержащими растворами будут обработаны входные группы МКД, скамейки у подъездов и детские площадки.

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Источник: adm-saransk.ru