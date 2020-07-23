Владимир Волков провел очередное выездное совещание по вопросам дорожного строительства в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков 22 июля провел очередное выездное совещание по вопросам дорожного строительства в Саранске.

Владимир Волков побывал во всех районах города и осмотрел дорожные участки, которые требуют ремонта в первую очередь. В числе наиболее проблемных значатся внутриквартальная дорога от проспекта 60 лет Октября до рынка «Ринг» (западная сторона). Сейчас на данном объекте проводится ямочный ремонт. Глава Мордовии сделал дорожникам ряд замечаний по качеству работ. Владимир Волков также пообещал жителям близлежащих многоквартирных домов включить эту внутриквартальную дорогу в перечень объектов следующего года.

В ходе объезда главой Мордовии было осмотрено около двух десятков дорог, планируемых к включению в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная задача, которую ставит Владимир Волков, заключается в том, чтобы делать капитальный ремонт высокого качества, дабы не возвращаться к этим дорогам в течение пяти-семи лет.

В ходе выездного совещания глава региона также пообщался с жителями города, которые высказали свои пожелания как по ремонту дорог, так и по благоустройству своих придомовых территорий. Жильцы дома №73 по улице Коммунистической попросили помочь отремонтировать асфальтное покрытие во дворе. Владимир Волков пообещал решить этот вопрос.

По поручению главы республики в течение ближайших двух-трех недель после проведения необходимых экспертиз городские власти должны представить окончательный перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту.

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Источник: e-mordovia.ru