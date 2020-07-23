Мордовский государственный университет им. Огарева стал первым в России по выращиванию полупроводниковых материалов

Научные сотрудники Мордовского государственного университета провели онлайн-совещание с профильной фирмой из Санкт-Петербурга, занимающейся разработкой электронных приборов по вопросам, моделирования процессов роста качественного кристалла.

В ходе указанного совещания был обсужден план развития проекта синтеза и обработки монокристаллов карбида кремния.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, работа в лаборатории, расположенной в Мордовии, не останавливается. Уже в конце июня был выращен монокристалл, который в настоящее время находится на стадии изучения. Из полученного карбида кремния будут производиться полупроводниковые материалы, являющиеся основой нано-, микро- и силовой электроники.

С 2017 года ученые Мордовского государственного университета ведут активную работу с немецкими стандартами по выращиванию монокристаллов карбида кремния.

За три года научной деятельности Мордовия стала первой в России по синтезу шихты (смеси порошков кремния и углерода, из которой получают карбид кремния), ранее импортируемой из Германии.

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Источник: adm-saransk.ru