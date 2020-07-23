Жителя Кочкуровского района осудили за убийство знакомого

В Кочкуровском районе суд вынес приговор в отношении 60-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Вечером 13 февраля нынешнего года 60-летний житель указанного района гостил у своего 54-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья ножом в шею. От полученных ранений пострадавший скончался.

Решением суда в отношении 60-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф