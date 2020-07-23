В Зубово-Полянском районе пожар уничтожил жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 22 июля. На территории населенного пункта Потьма загорелся жилой дом №5, расположенный по адресу – улица Демократическая. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 96 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru