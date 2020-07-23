В Саранске 19-летняя девушка подозревается в похищении 28 литров пива

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 19-летняя местная жительница, которая подозревается в краже денежных средств и 28 литров пива.

Было установлено, что 19-летняя жительница Саранска распивала спиртные напитки в компании своих друзей. Когда алкоголь и деньги закончились, девушка решила пойти в магазин, в котором с недавних пор работает. Имея при себе ключи, горожанка проникла в торговое заведение и похитила оттуда 28 литров пива и денежные средства в сумме 2600 рублей.

Свою вину девушка не отрицает. В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф