В Ромодановском районе горела ферма

В Ромодановском районе произошел пожар на территории фермы.

Указанное происшествие произошло вечером 22 июля на территории села Алтары. Пожар имел место на улице Лесной. Очаг возгорания был выявлен на территории фермы.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Пламя повредило кровлю фермы на площади 50 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru