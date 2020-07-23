Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме более 20 человек

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своем доме более 20 человек.

Было установлено, что в период с 2018 года по нынешний год 40-летний житель Октябрьского района Саранска фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме 23 гражданина России, которые фактически проживали по другим адресам.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении горожанина. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф