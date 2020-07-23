Житель Краснослободского района пойдет под суд по обвинению в убийстве матери

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении 52-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве матери.

В первой половине мая нынешнего года 52-летний обвиняемый несколько раз ударил свою 80-летнюю мать гаечным ключом и топором по голове и шее. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась. Мужчина заявил, что избил мать после того, как она в очередной раз упрекнула его в отсутствии работы и злоупотреблении спиртным.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф