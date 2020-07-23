Интернет-мошенник ограбил жительницу Рузаевки, решившую купить щенка

В Рузаевке местная жительница, решившая приобрести щенка, была ограблена мошенником.

Некоторое время назад 37-летняя жительница Рузаевки на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже щенка. Женщина вышла связь с продавцом. Последний прислал жительнице Рузаевки ссылку на сайт для оплаты покупки в режиме онлайн. На данной интернет-странице женщина ввела все данные своей банковской карты, включая CVC-код и код, полученный в смс-сообщении. После этого с банковского счета гражданки были списаны денежные средства в сумме 8,6 тыс. рублей, а якобы продавец перестал выходить на связь.

Представители правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф