Жительницу Саранска осудили за вовлечение знакомой в занятие проституцией

В Саранске суд вынес приговор в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в вовлечении в занятие проституцией.

Летом прошлого года у 24-летней жительницы Саранска гостила её 20-летняя знакомая, проживающая в Нижнем Новгороде. Последняя приехала в Мордовию, чтобы навестить свою бабушку, но опоздала на автобус, направляющийся в один из районов республики, по причине чего остановилась у преступницы. Жительница Саранска посредством уговоров и принуждения вовлекла знакомую в занятие проституцией.

Решением суда в отношении 24-летней горожанки была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф