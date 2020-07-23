В Краснослободске загорелся мусор в подвале многоквартирного дома

В Краснослободске произошел пожар в подвале многоквартирного жилого дома.

Днём 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Микрорайон-3. В подвале многоквартирного жилого дома №2 загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в подвале на площади 3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru