В Мордовии полицейские провели оперативное мероприятие «Нелегальный мигрант»

В Мордовии представители правоохранительных органов подвели итоги проведения профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант».

В ходе указанного мероприятия к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства был привлечен 81 человек.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 156 тыс. рублей, из них было взыскано 92 тыс.

В отношении трех иностранных граждан было принято решение о запрете на взъезд в Россию.

Кроме того, были приняты решения о депортации за пределы России 15 иностранцев.

Также читайте о том, что житель Саранска фиктивно прописал в своем доме более 20 человек.

Источник: 13.мвд.рф