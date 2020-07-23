В Инсаре сгорело сено

В Инсаре произошел пожар, который уничтожил сено.

Вечером 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 2-я Мелиоративная. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит сено.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил три тюка сена на общей площади 6 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru