Житель Ичалковского района подозревается в краже велосипеда

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что днём 19 июля в посёлке Кемля 31-летний гражданин, проходя мимо гаража, расположенного по адресу – переулок Коммуны, заметил через приоткрытую дверь несколько велосипедов, находившихся в помещении. Мужчина выкатил одно из двухколесных транспортных средств и уехал на нём с места преступления. Сумму ущерба составила 10 тыс. рублей.

Житель Ичалковского района не отрицает свою вину. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф