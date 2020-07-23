В Ардатове загорелась баня

В Ардатове произошло возгорание бани.

В ночь на 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре по адресу – переулок Некрасова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Какой ущерб причинил пожар, пока что не сообщается.

Специалисты в настоящее время выясняют, из-за чего загорелась баня.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru