В Ардатове загорелась баня

В Ардатове произошло возгорание бани.
В ночь на 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре по адресу – переулок Некрасова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Какой ущерб причинил пожар, пока что не сообщается.
Специалисты в настоящее время выясняют, из-за чего загорелась баня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru