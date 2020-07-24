В Большеберезниковском районе в результате ДТП погибли три человека

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло вечером 23 июля на 34-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Вольво», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Нива».

От полученных телесных повреждений водитель иномарки и его пассажир, возраст которого не сообщается, скончались на месте ДТП. По дороге в больницу от травм умерла 49-летняя женщина, управлявшая «Нивой».

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Источник: гибдд.рф