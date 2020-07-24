В Атяшево в ДТП пострадал 15-летний подросток

В Атяшево в результате столкновения легкового автомобиля и скутера пострадал 15-летний подросток.

Инцидент произошел вечером 23 июля на улице Горюнова. По предварительным данным, 20-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда скутеру марки «Альфа», двигавшемуся во встречном направлении, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 15-летний подросток, управлявший скутером. Парень доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф