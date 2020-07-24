В Рузаевском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадала пенсионерка

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 74-летняя пенсионерка.

Днём 23 июля на 304-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-21074 и «Мицубиси-Лансер». По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 76-летний водитель первой машины не предоставил преимущество в движении иномарке во время выезда на главную дорогу.

Пострадала 74-летняя пассажирка ВАЗа. Гражданка была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф