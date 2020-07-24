В Саранске пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 76-летняя пенсионерка упала в салоне автобуса.

Указанное происшествие произошло утром 23 июля на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 48-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, затормозил перед светофором. В этот момент в салоне транспортного средства упала 76-летняя пенсионерка.

Пассажирке автобуса понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф