В Саранске мужчину осудили за избиение сожительницы

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который жестоко избил свою сожительницу.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ночь на 23 февраля нынешнего года 42-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в компании своей 41-летней гражданской супруги. В ходе попойки между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Конфликт произошел из-за того, что горожанин приревновал сожительницу. В процессе выяснения отношений мужчина пять раз ударил гражданскую жену кулаком по голове. После этого пострадавшая упала. Затем мужчина ещё несколько раз ударил сожительницу.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины сотрясение головного мозга, перелом ребра и кровоподтек лица.

Решением суда в отношении 42-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 9 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф