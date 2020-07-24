В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.
Днём 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Веселовского. В одной из квартир жилого дома №26а вспыхнул огонь. Пламя повредило холодильник и мебель. Кроме того, были закопчены стены и потолок на кухне.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Краснослободске загорелся мусор в подвале многоквартирного дома.
Источник: 13.mchs.gov.ru