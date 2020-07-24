В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Днём 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Веселовского. В одной из квартир жилого дома №26а вспыхнул огонь. Пламя повредило холодильник и мебель. Кроме того, были закопчены стены и потолок на кухне.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru