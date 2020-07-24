В Мордовии на следующей неделе пройдет операция «Алкоголь-Подросток»

На территории Мордовии будет проведена оперативно-профилактическая операция под названием «Алкоголь-Подросток».

Указанная операция будет проводиться в период с 27 по 31 июля. Рассматриваемое мероприятие направлено на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции, а также с употреблением подростками наркотических, одурманивающих веществ и табака.

Также полицейские совместно с представителями органов системы профилактики проверят по месту жительства подростков, состоящих на учете за совершение административного правонарушения или преступления.

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Источник: 13.мвд.рф