Мошенник ограбил пенсионерку из Саранска, представившись её сыном

В Саранске 75-летняя пенсионерка была ограблена неизвестным мошенником, который представился её сыном.

Несколько дней назад 75-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился её сыном. Последний заявил, что он попал в ДТП, а также сообщил, что нуждается в деньгах, необходимых для ремонта чужого автомобиля. Пенсионерка ничего не заподозрила, поскольку голос звонившего был очень сильно похож на голос её сына. Горожанка не могла самостоятельно перевести деньги по причине того, что соблюдала режим самоизоляции. Пенсионерка попросила совершить данные действия социальную работницу. Последняя перечислила на указанный мошенником банковский счет денежные средства.

На следующий день неизвестный граждан опять позвонил и сообщил, что перечисленных денег не хватило. После этого пенсионерка упомянутым путем ещё раз перечислила денежные средства. Через два дня горожанка сама позвонила сыну, от которого узнала, что он в ДТП не попадал.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф